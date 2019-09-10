Беглов призвал вице-губернаторов не раскачиваться и работать тщательнее
Александр Беглов во вторник, 10 сентября, в ходе заседания правительства призвал вице-губернаторов работать еще больше. Большую часть разговора Беглов уделил вице-губернаторам Анне Митяниной и Эдуарду Батанову. Он похвалил их за уже сделанное, однако жестко отметил, что сейчас этого недостаточно, поэтому работать нужно больше и более тщательно, передают «Невские новости».
«Теперь надо не раскачиваться, а воплотить нашу программу в жизнь», — объяснил Беглов.
Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году увеличатся на 37,5 млрд рублей https://t.co/ev4pXv2ife— Санкт-Петербург (@gov_spb) 10 сентября 2019 г.
Предложения петербуржцев и программы кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга будут учтены в планах развития https://t.co/9yTc07ndvV— Санкт-Петербург (@gov_spb) 10 сентября 2019 г.