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14:25   10 Сентября 2019
Россия

Беглов определил приоритетные задачи в работе правительства до конца года

Беглов определил приоритетные задачи в работе правительства до конца года

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов определил приоритетные задачи в работе правительства до конца 2019 года. Об этом шла речь на заседании в Смольном во вторник, 10 сентября.

По словам Александра Беглова, среди главных задач на ближайшее время - создание бюджета на два предстоящих года, подготовка Петербурга к зимнему периоду, а также помощь «обманутым дольщикам». Беглов заявил, что правительству необходимо и дальше сдерживать рост тарифов на ЖКХ.

Ранее Александр Беглов дал правительству здание разработать систему по поддержке малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Кроме того, он отметил, что в работе необходимо учитывать предложения из предвыборных программ других кандидатов на пост губернатора Петербурга. Также врио губернатора поручил провести благоустройство парка Малиновка, а правительство города утвердило для строительства храма другую площадку вместо парка.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#петербург #политика #беглов

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