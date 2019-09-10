ГИК Петербурга назвал четыре округа с выявленными нарушениями на муниципальных выборах

Горизбирком Санкт-Петербурга намерен настаивать на признании итогов голосования в Адмиралтейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах недействительными. Более того, это может коснуться всех муниципальных выборов в городе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ГИК обладает данными о нарушениях, которые не позволяют достоверно определить результаты избирательных мероприятий. Окружные избиркомы и комиссии муниципальных образований могут признать итоги недействительными в течение десяти дней.

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», — добавили в СПбИК.

Отмечается, что ситуация находится под контролем Городской избирательной комиссии и ее главы Виктора Миненко.

9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова призвала СПбИК не торопиться с подведением итогов муниципальных выборов, а сперва разобраться с поступившими жалобами. Она также отметила, что при необходимости готова помочь в этом.