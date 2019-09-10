Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в ближайшее время распустить Центризбирком страны. Указ уже подготовлен, пишет издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник в Офисе президента.

«Офис президента уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Раду», — сообщило СМИ.

Представление уже поступило в Верховную раду для регистрации. Издание пишет, что формальным поводом для роспуска ЦИК стала ситуация, которая сложилась на 198 избирательном округе Черкасской области. Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка.