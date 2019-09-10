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14:21   10 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в ближайшее время распустить Центризбирком страны. Указ уже подготовлен, пишет издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник в Офисе президента.

«Офис президента уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Раду», — сообщило СМИ.

Представление уже поступило в Верховную раду для регистрации. Издание пишет, что формальным поводом для роспуска ЦИК стала ситуация, которая сложилась на 198 избирательном округе Черкасской области. Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #цик #зеленский

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