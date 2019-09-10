Макрон проявляет особое внимание к диалогу с РФ, считает Лавров

Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет особое внимание к диалогу с РФ, считает глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ заявил на пресс-конференции для СМИ.

По словам Лаврова, как только французский лидер занял свой пост, он сразу стал уделять внимание отношениям с Россией, так как понимал, что в 2014 году Запад не совсем нормально относился к Москве из-за ситуации на Украине и в Крыму. Также Сергей Лавров назвал Макрона ответственным политиком, который проявляет заботу о национальных интересах своей страны. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Макрон заявил о необходимости широкого диалога с Москвой, чем подтвердил свою ответственность.

Российский министр также отметил, что Москва не будет давать оценку действий Запада в ситуации, когда ряд стран ЕС препятствовал развитию партнерства с Евросоюзом. При этом Лавров напомнил, что Москва не забыла о том, как Франция, Польша и Германия поддержали государственный переворот на Украине.