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14:05   10 Сентября 2019
Россия

Макрон проявляет особое внимание к диалогу с РФ, считает Лавров

Макрон проявляет особое внимание к диалогу с РФ, считает Лавров

Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет особое внимание к диалогу с РФ, считает глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ заявил на пресс-конференции для СМИ.

По словам Лаврова, как только французский лидер занял свой пост, он сразу стал уделять внимание отношениям с Россией, так как понимал, что в 2014 году Запад не совсем нормально относился к Москве из-за ситуации на Украине и в Крыму. Также Сергей Лавров назвал Макрона ответственным политиком, который проявляет заботу о национальных интересах своей страны. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Макрон заявил о необходимости широкого диалога с Москвой, чем подтвердил свою ответственность.

Российский министр также отметил, что Москва не будет давать оценку действий Запада в ситуации, когда ряд стран ЕС препятствовал развитию партнерства с Евросоюзом. При этом Лавров напомнил, что Москва не забыла о том, как Франция, Польша и Германия поддержали государственный переворот на Украине. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #франция #лавров #политика #макрон

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