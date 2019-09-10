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14:16   10 Сентября 2019
Россия

Политолог объяснил поражение Касамары происками троллей Навального

Политолог объяснил поражение Касамары происками троллей Навального

Против проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары, которая проиграла выборы в Московскую городскую думу, была развернута грязная компания.

Об этом во вторник говорили эксперты, подводя итоги прошедшего накануне Единого дня голосования в ходе круглого стола. Мнение политологов приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН).

По словам Бориса Макаренко, «оппозиция» приписывает себе чужие заслуги, так как избиратели на выборах в Мосгордуму голосовали не за их движение.

Как отметили участники круглого стола, соратники скандального блогера Алексея Навального развернули грязную кампанию против ряда депутатов в МГД, и, в частности,  против Валерии Касамары. Именно одиозные выходки представителей «оппозиции», стали причиной того, что Касамара не получила депутатский мандат по своему округу.

Кроме того, политологи добавили, что Навальный мобилизовал своих «злых и готовых не все» сторонников в социальных сетях, и это тоже определенным образом отразилось на результатах выборов.

Выборы в столичный парламент прошли в минувшее воскресенье – 8 сентября, когда в России проходил Единый день голосования.

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Автор: Александр Люблинский

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