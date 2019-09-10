Провальное «Умное голосование» Навального приписало себе чужие победы на выборах в МГД

Политолог, глава Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что «оппозиция» лукавит, говоря, что она победила на выборах в Мосгордуму. Навальный и его сторонники приписывают себе чужие победы.

Антивластные настроения так или иначе существуют всегда. Значимыми они становятся из-за каких-то определенных причин. По мнению Макаренко, блогер и его последователи просто пользуются плодами антивластной волны, которую не они зародили.

Эксперт убежден, что «оппозиция» приписывает себе чужое, поскольку на выборах в Мосгордуму избиратели голосовали не за них и не за одиозного блогера. Кроме того, по мнению Макаренко, проект «Умное голосование», который с треском провалился, сделан «не с умом, а на эмоциях».

Напомним, что против «Умного голосования» выступили даже некоторые либералы. В частности, глава «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который заявил о недолговечности и неэффективности проекта. От него открестились также партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко».