Грузии предложили стать частью НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Грузинскому правительству необходимо решить вопрос о вступлении в Североатлантический альянс «без Абхазии и Южной Осетии», уверен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он сделал такое предложение на международной конференции в Тбилиси 10 сентября.

Он напомнил, что для членствования в НАТО Грузии необходимо реформировать демократию, избавиться от коррупции и обеспечить не только защиту слова, но и меньшинств.

«Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО», — сказал экс-генсек.

Грузинские политики полярно восприняли предложение. Так, член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе поприветствовал идею и счел ее интересной. А лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что «ни одна политическая сила не откажется от этих территорий».

Напомним, что после вооруженных событий 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость. Их суверенитет признал ряд стран, среди которых Россия. Однако Тбилиси все еще считает республики своей территорией.