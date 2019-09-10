Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию. По словам представителя Кремля, Олег Смоленков пару лет назад трудился на посту сотрудника администрации российского президента, но затем его уволили.

Песков уточнил, что это было примерно в 2016 или 2017 году, при этом Смоленков не был высшим должностным лицом. Кроме того, представитель Кремля заявил, что не знает, был ли Олег Смоленков «иностранным агентом», но добавил, что у него точно не было доступа к важным данным, а с Владимиром Путиным он не контактировал.

Рассуждения СМИ США Песков назвал «криминальным чтивом», а также добавил, что Кремль не занимается розыском людей и информации о Смоленкове у них нет.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США якобы имели «информатора» из РФ, который работал в правительстве, и его вывезли из страны в 2017 году. Источники телеканала сообщали, что Олега Смоленкова вывезли из-за боязни того, что лидер США и его сторонники раскроют данные о «шпионе». В Совете Федерации информацию назвали откровенным фейком, а также напомнили, что «время штирлицей» давно закончилось. По словам сентора Франца Клинцевича, американское СМИ отрабатывало заказ по дискредитации собственного президента.