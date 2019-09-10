Позорный провал на выборах в Петербурге «Справедливая Россия» надеется отыграть в суде

Подведение итогов муниципальных выборов в Петербурге проходит под хор жалоб представителей «Справедливой России». Предвосхищая официальное обнародование результатов, эсеры грозят судами комиссиям, где, по их мнению, имели место нарушения.

Подозрительной партии кажется подсчет в муниципальных образованях № 15, 21, "Сосновское", "Озеро Долгое", "Коломяги", "Юнтолово", "Черная речка", "Лисий Нос", "Пискаревка". Так, в МО №21 под пристальным взглядом наблюдателей комиссия повременила с занесением бюллетеней в систему ГАС «Выборы», пытаясь завершить подсчет.

Впрочем, затянувшаяся пауза объяснима. Председатель ЦИК Элла Памфилова в минувший понедельник попросила петербургский Горизбирком рассмотреть все жалобы перед обнародованием окончательных результатов.

«Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, что никакой тени сомнения быть не должно. Я вас лично предупредила, отдельно Санкт-Петербург», — была категорична Памфилова.

У торопящихся праздновать локальные победы справороссов, вероятно, не возникло и тени сомнения по поводу грязных приемов, которые взяли на вооружение вовсе не провластные кандидаты, а номинальные союзники партии. Так, Gazeta.SPb сообщала о неизвестных людях, которые от имени скандально известного активиста Красимира Врански и партии «Яблоко» организовали «выборную карусель».

По данным издания, злоумышленники кинули клич во «Вконтакте» в расчете набрать массовку для голосования. Пообещали пять тысяч рублей за три часа поездок по городу на предоставленном транспорте в единый день голосования. К назначенному времени в назначенном месте куратор опоздал. Вскоре выяснилось, что суммы оплаты снизилась до 1 500 рублей, что, впрочем, некоторых явившихся не остановило.

Ожидаемо, что штаб Навального в городе на Неве под руководством Ольги Гусевой, «защитницы» котиков, в стороне не остался и активно забрасывал выборную повестку фейками о массовых вборосах «бюллетеней». Подозрительные бюллетени действительно нашлись, но в самом штабе блогера. Их обнаружила полиция, осмотрев помещения. В настоящий момент доморощенными черными политтехнологами занимается Следственный комитет.

В компанию по интересам Гусевой и Врански добавился известный скандалом с вероятным употреблением запрещенных веществ депутат ЗакСа Максим Резник. Избранник вносил свои пять копеек репостами медиаресурсов беглого олигарха Михаила Ходорковского, которые ожидаемо сеяли сомнения по поводу прозрачности выборов. Не остался в стороне и его друг «яблочник» Борис Вишневский, чьи жалобы на «фальсификации» в ТИК №20 Пушкинского района на поверку оказались безосновательным сотрясанием воздуха. В соцсетях он зачем-то ругал «фальшивых» социологов, которые якобы опрашивали граждан возле УИК №157.

Отдельного упоминания заслуживают махинации в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, которые считаются вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. С последним эксперты связывают вбросы бюллетеней, подвозы и карусели на муниципальных выборах. От неудобных вопросов журналистов в минувшее воскресенье спикер убежал, а его пресс-секретарь перестала отвечать на звонки.