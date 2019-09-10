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 МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»

МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»
13:49   10 Сентября 2019
Весь мир

МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»

МО РФ опровергло данные о якобы российских ударах в зоне деэскалации «Идлиб»

Министерство обороны России опровергло информацию об ударах российских самолетов в зоне деэскалации «Идлиб» на территории Сирии. Об этом сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, которое появилось во вторник, 10 сентября.

Минобороны отметило, что с момента начала действия 31 августа этого года режима прекращения огня в зоне «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС САР никаких боевых задач не выполняют. По данным ведомства, информация зарубежного агентства Reuters о нанесении самолетами российских сил ударов по высоте Джабаль аль-Акрад — фейк.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #идлиб #минобороны

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