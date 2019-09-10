Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во вторник, 10 сентября, заявил, что начинать переговоры по кипрскому урегулированию ради «пустых разговоров» бессмысленно. По его словам, если обсуждать, то не только в определенных рамках, но и с расчетом на результат.

«Безуспешность переговоров мы уже больше не можем терпеть», — подчеркнул глава МИД Турции.

Кипр де-факто разделили между греческой и турецкой общинами в 1974 году. В 1983 году на севере острова провозгласили «Турецкую республику Северного Кипра», которую мировое сообщество не признало. Греческая и турецкая общины обсуждали воссоединение Кипра при посредничестве ООН до провала очередного раунда в 2017 году.