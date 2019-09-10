Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
13:28   10 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во вторник, 10 сентября, заявил, что начинать переговоры по кипрскому урегулированию ради «пустых разговоров» бессмысленно. По его словам, если обсуждать, то не только в определенных рамках, но и с расчетом на результат.

«Безуспешность переговоров мы уже больше не можем терпеть», — подчеркнул глава МИД Турции.

Кипр де-факто разделили между греческой и турецкой общинами в 1974 году. В 1983 году на севере острова провозгласили «Турецкую республику Северного Кипра», которую мировое сообщество не признало. Греческая и турецкая общины обсуждали воссоединение Кипра при посредничестве ООН до провала очередного раунда в 2017 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#турция #мид #чавушоглу #кипр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...