Аналитик круглого стола ЭИСИ назвала трендом прошедших выборов открытость

Участники круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?» в Экспертном институте социальных исследований обсудили тренды избирательной кампании этого года, в частности по регионам России, сообщили Nation News.

Аналитик Дарья Кислицына выразила уверенность, что главным политическим трендом прошедших выборов стала открытость. Она обратила внимание на то, как штабы кандидатов на посты губернаторов вели социальные сети.

Представитель Центра политического анализа Павел Данилин рассказал о резком росте «энтузиазма» к единому дню голосования. В частности, он выделил Читу, губернатором которой стал Александр Осипов.

«Победа с результатом 90 процентов абсолютно честная, поскольку в этом регионе никогда не практиковались другие методы проведения кампании, — прокомментировал специалист, добавив, что аналогичная ситуация была и в других регионах. — Калмыкия, где девять лет правления [Алексея] Орлова считаются потерянными. Калмыки были очень разочарованы, считая, что им снова оставят Орлова».

К тому же, хорошо сработал и социально-психологический аспект, особенно в Челябинске и на Сахалине.

Участники круглого стола не обошли стороной тему разговоров о проведении вторых туров. Напомним, что вся избирательная кампания проходила под этой эгидой, однако статистика показала совершенно обратную ситуацию. Эксперты предположили, что распространение подобных слухов — это результат устаревших данных в руках ряда источников.