Историк связал аресты болгарских «русофилов» с выборами в республике

Кандидат исторических наук и заведующий сектором этнополитических конфликтов института Европы РАН Павел Кандель уверен, что задержание главы болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинова, его заместителя Милена Чакырова и секретаря движения Юрия Борисова можно однозначно назвать политическим преследованием.

Никакого шпионажа в пользу какого-либо иностранного государства организация не совершала, уверен Кандель. Поскольку руководство «Русофилов» — публичные политики и не совсем понятно, какие доказательства обвинения приведет следствие.

«Маловероятно, что они занимались шпионажем. Скорее, это очередные политические акции правящей партии против социалистов накануне местных выборов», — счел в комментарии «Политике Сегодня» Кандель.

Место правящей партии в болгарском парламенте занимает ГЕРБ — Граждане за европейское развитие Болгарии, которую основал Бойко Борисов — нынешний премьер страны. По мнению историка, основным оппонентом прозападного ГЕРБа являются социалисты. В частности, Коалиция Болгарской социалистической партии за Болгарию (БСП).

«Русофильские организации пользуются, если не прямой поддержкой социалистов, то точно они рассчитывают получить голоса русофильских избирателей», — отмечает Кандель.

Задержание руководства движения произошло накануне выборов в местные органы власти, которые должны состояться осенью этого года. Разница в предпочтениях избирателей ГЕРБа и БСП лежит в пределах статистической погрешности —1-2% голосов. В Народном собрании действующего созыва у ГЕРБ 95 мест, у БСП – 80.

«Поэтому когда обостряется политическая борьба, а именно так и происходит, то прозападные партии используют все средства, чтобы дискредитировать противников. Вот и вся история», — поясняет историк.

Интересов Соединенных Штатов в аресте руководства «Русофилов» Кандель не видит. Также как и других западных стран.

Напомним, задержанных Николая Малинова, Милена Чакырова и Юрия Борисова подозревают в шпионаже в пользу иностранного государства или организации. В Болгарии за такое правонарушение мужчинам может грозить срок от 5 до 15 лет.