Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом сообщает спикер парламента региона Владимир Константинов.
По словам Константинова, в список попал первый секретарь рескома КПРФ по Крыму Сергей Богатыренко, депутат ГД РФ от ЛДПР Павел Шперов, а также ныне действующий глава региона Сергей Аксенов. Все трое внесены российским лидером на пост главы республики. Теперь кандидатуры предстоит рассмотреть Государственному совету республики Крым, уточняет Константинов.