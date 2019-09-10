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13:00   10 Сентября 2019
Россия

Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма

Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом сообщает спикер парламента региона Владимир Константинов.

По словам Константинова, в список попал первый секретарь рескома КПРФ по Крыму Сергей Богатыренко, депутат ГД РФ от ЛДПР Павел Шперов, а также ныне действующий глава региона Сергей Аксенов. Все трое внесены российским лидером на пост главы республики. Теперь кандидатуры предстоит рассмотреть Государственному совету республики Крым, уточняет Константинов.

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Автор: Ольга Воскресенская
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