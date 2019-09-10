Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом сообщает спикер парламента региона Владимир Константинов.

По словам Константинова, в список попал первый секретарь рескома КПРФ по Крыму Сергей Богатыренко, депутат ГД РФ от ЛДПР Павел Шперов, а также ныне действующий глава региона Сергей Аксенов. Все трое внесены российским лидером на пост главы республики. Теперь кандидатуры предстоит рассмотреть Государственному совету республики Крым, уточняет Константинов.