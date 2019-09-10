Навальнисты прокололись, выбрав агентом влияния в Петербурге наркомана Резника

Губернаторские выборы в Петербурге и провал «Умного голосования» Навального продемонстрировали, что «оппозиции» не удалось заручиться поддержкой горожан, несмотря на все усилия. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Среди сторонников системы Навального — депутат Заксобрания Максим Резник. На своих страницах в соцсетях он освещал практически все, что делал Навальный, ФБК и его сторонники в Северной столице. Но никто из друзей Резника «Умное голосование» не поддержал. Лидер петербургского «Яблока» Борис Вишневский особенно критиковал проект Навального.

По мнению многих, голосовать, как это предлагает блогер, означает лишь одно — устроить хаос, а не что-то выиграть. Издание пишет, что навальнисты ошиблись с агентом влияния в Петербурге, сделав ставку на Резника. Депутат очень гордился слоганом, который придумал: «За любого, кроме Беглова!». Его подхватили все петербургские оппозиционеры.

Пока «оппозиция» устраивала митинги, что-то пыталась доказать, поднять смуту, другие просто работали. Беглову пришлось разобраться со многими накопившимися проблемами. Но это ему удалось — были достроены и открыты несколько школ, был в порядок приведен Богатырский проспект, завершена работа над станциями Фрунзенского диаметра.