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13:28   10 Сентября 2019
Россия

Навальнисты прокололись, выбрав агентом влияния в Петербурге наркомана Резника

Навальнисты прокололись, выбрав агентом влияния в Петербурге наркомана Резника

Губернаторские выборы в Петербурге и провал «Умного голосования» Навального продемонстрировали, что «оппозиции» не удалось заручиться поддержкой горожан, несмотря на все усилия. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Среди сторонников системы Навального — депутат Заксобрания Максим Резник. На своих страницах в соцсетях он освещал практически все, что делал Навальный, ФБК и его сторонники в Северной столице. Но никто из друзей Резника «Умное голосование» не поддержал. Лидер петербургского «Яблока» Борис Вишневский особенно критиковал проект Навального. 

Навальнисты прокололись, выбрав агентом влияния в Петербурге наркомана Резника

По мнению многих, голосовать, как это предлагает блогер, означает лишь одно — устроить хаос, а не что-то выиграть. Издание пишет, что навальнисты ошиблись с агентом влияния в Петербурге, сделав ставку на Резника. Депутат очень гордился слоганом, который придумал: «За любого, кроме Беглова!». Его подхватили все петербургские оппозиционеры. 

Пока «оппозиция» устраивала митинги, что-то пыталась доказать, поднять смуту, другие просто работали. Беглову пришлось разобраться со многими накопившимися проблемами. Но это ему удалось — были достроены и открыты несколько школ, был в порядок приведен Богатырский проспект, завершена работа над станциями Фрунзенского диаметра. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #навальный #резник

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