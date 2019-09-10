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13:09   10 Сентября 2019
Россия

Вашингтон допустил введение санкций против «Роснефти»

Вашингтон допустил введение санкций против «Роснефти»

Американская сторона допускает возможность введения санкционных ограничений в отношении «Роснефти» из-за растущей торговли венесуэльской нефтью. Об этом рассказал специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время брифинга по телефону.

Отвечая на вопрос, может ли кампания попасть под санкции со стороны США из-за покупки нефти у Венесуэлы, Абрамс заявил: «Да, это возможно».

«В какой-то момент мы все-таки должны решить вопрос о возможной реакции на действия «Роснефти», — заявил специальный представитель США журналистам.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #санкции #роснефть

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