Вашингтон допустил введение санкций против «Роснефти»

Американская сторона допускает возможность введения санкционных ограничений в отношении «Роснефти» из-за растущей торговли венесуэльской нефтью. Об этом рассказал специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время брифинга по телефону.

Отвечая на вопрос, может ли кампания попасть под санкции со стороны США из-за покупки нефти у Венесуэлы, Абрамс заявил: «Да, это возможно».