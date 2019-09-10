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13:13   10 Сентября 2019
Россия

Володин пожелал удачи депутатам Госдумы на открытии осенней сессии

Володин пожелал удачи депутатам Госдумы на открытии осенней сессии

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты во вторник, 10 сентября. Он отметил, что в ближайшие четыре месяца парламентариев ждет интересная и напряженная работа.

Во время выступления Володин обозначил приоритеты и призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия. Помимо этого, Госдуме предстоит проработать бюджет России на 2020 год и два плановых года.

«Коллеги, у нас большая повестка, в том числе, участия в мероприятиях, связанных с вопросами межрегионального взаимодействия с другими странами в рамках совещания спикеров стран Евразии», — продолжил он.

В конце сентября состоится совещание в казахстанском Нур-Султане, а в октябре пройдет конференция по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле. В ноябре депутаты отправятся на Парламентскую Ассамблею Организации договора о коллективной безопасности в Ереване, а уже в декабре — на сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Володин пожелал удачи депутатам Госдумы на открытии осенней сессии

«В международной деятельности Государственная дума, как и прежде, будет руководствоваться интересами граждан страны, отстаивать принципы невмешательства в суверенные дела других государств, верховенство международного права и ведущей роли Организации Объединенных Наций», — подчеркнул спикер.

После объявления об открытии осенней сессии члены нижней палаты парламента исполнили российский гимн.

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Автор: Анна Манц
#госдума #володин #осенняя сессия

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