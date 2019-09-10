Володин пожелал удачи депутатам Госдумы на открытии осенней сессии

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты во вторник, 10 сентября. Он отметил, что в ближайшие четыре месяца парламентариев ждет интересная и напряженная работа.

Во время выступления Володин обозначил приоритеты и призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия. Помимо этого, Госдуме предстоит проработать бюджет России на 2020 год и два плановых года.

«Коллеги, у нас большая повестка, в том числе, участия в мероприятиях, связанных с вопросами межрегионального взаимодействия с другими странами в рамках совещания спикеров стран Евразии», — продолжил он.

В конце сентября состоится совещание в казахстанском Нур-Султане, а в октябре пройдет конференция по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле. В ноябре депутаты отправятся на Парламентскую Ассамблею Организации договора о коллективной безопасности в Ереване, а уже в декабре — на сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

«В международной деятельности Государственная дума, как и прежде, будет руководствоваться интересами граждан страны, отстаивать принципы невмешательства в суверенные дела других государств, верховенство международного права и ведущей роли Организации Объединенных Наций», — подчеркнул спикер.

После объявления об открытии осенней сессии члены нижней палаты парламента исполнили российский гимн.