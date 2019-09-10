Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Песков прокомментировал данные о «шпионе США», работавшем на Россию

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
13:14   10 Сентября 2019
Россия

Лавров и Попеску обсудят 11 сентября ситуацию в Приднестровье

Лавров и Попеску обсудят 11 сентября ситуацию в Приднестровье

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 11 сентября, встретится в Москве с молдавским коллегой Николаем Попеску, чтобы обсудить приднестровское урегулирование. По информации внешнеполитического ведомства РФ, министр сфокусируют внимание на текущей ситуации в приднестровском урегулировании и учтут обозначившихся перспективы как активизации динамики переговорного процесса, так и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем.

Также Лавров и Попеску затронут двустороннюю повестку и обсудят вопросы международного и регионального взаимодействия в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации черноморского экономического сотрудничества и в других многосторонних структурах. В контексте укрепления экономического диалога обсудят подготовку очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18–19 сентября в Кишиневе.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. Власти не решили проблему силой, поэтому в 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мид #молдавия #лавров #приднестровье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...