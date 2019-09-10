Лавров и Попеску обсудят 11 сентября ситуацию в Приднестровье

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 11 сентября, встретится в Москве с молдавским коллегой Николаем Попеску, чтобы обсудить приднестровское урегулирование. По информации внешнеполитического ведомства РФ, министр сфокусируют внимание на текущей ситуации в приднестровском урегулировании и учтут обозначившихся перспективы как активизации динамики переговорного процесса, так и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем.

Также Лавров и Попеску затронут двустороннюю повестку и обсудят вопросы международного и регионального взаимодействия в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации черноморского экономического сотрудничества и в других многосторонних структурах. В контексте укрепления экономического диалога обсудят подготовку очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18–19 сентября в Кишиневе.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. Власти не решили проблему силой, поэтому в 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.