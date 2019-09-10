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12:47   10 Сентября 2019
Россия

Мнение петербуржцев учтут при благоустройстве парка Малиновка

Мнение петербуржцев учтут при благоустройстве парка Малиновка

 

Парк Малиновка после обновления станет современной и безопасной зоной отдыха, в которой так нуждались жители Красногвардейского района. Глава района Евгений Разумишкин заявил, что первостепенным при проектировании территории станет мнение горожан, пишут «Невские новости».

«Это будет не просто благоустройство, парк станет новым и современным. Мы будем советоваться и с жителями, и с активистами, и с урбанистами», — подчеркнул он.

Говоря о сроках благоустройства, Разумишкин отметил, что определиться с точными датами можно будет только после того, как проект будет утвержден.  

Напомним, 10 сентября на заседании в Смольном врио губернатора Александр Беглов поручил заняться благоустройством парка Малиновка. В ходе совещания была утверждена новая площадка для строительства храма, который ранее планировалось возвести на территории парка. 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #благоустройство #парки

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