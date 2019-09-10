Задержка старта «мусорной реформы» в регионах нарушает российское законодательство.

Такое мнение во вторник высказал замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Вячеслав Духин в беседе с журналистами телеканала «360».

К настоящему моменту, несмотря на то, что старт «мусорной реформы» был запланирован на 2017 год, а потом перенесен на 1 января 2019 год, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами так и не заработала в 11 регионах РФ – например, в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, и в Архангельской, Владимирской, Курганской и Рязанской областях. В восьми регионах региональный оператор выбран лишь по одной из трех территориальных зон, то есть работа выполнена не полностью. Речь идет о Краснодарском и Красноярском краях, а также о Ленинградской, Воронежской, магаданской, Саратовской и Ульяновской областях и республике Марий Эл.

Московская область, отметил Духин, находится в «зеленой зоне» и движется полностью в рамках «мусорной реформы». В Подмосковье работают сразу несколько региональных операторов, создается инфраструктура, а также есть электронная модель территориальной схемы.

Комментируя реализацию «мусорной реформы» в регионах, в Государственной думе заметили, что те, кто не перешел на новую схему, грубым образом нарушают законодательство. Единственная возможность переноса старта реформы на год – это форс-мажорные обстоятельства, какими является уход регионального оператора. Например, региональные операторы Архангельской области отказались от работы, а во Владимирской области оператор не сумел договориться с подрядчиками и расторг уже заключенный контракт. Похожие проблемы стали причиной переноса старта реформы на 1 января 2020 года в Забайкальском и Краснодарском краях.