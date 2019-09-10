Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ и КНР. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, власти Франции и Германии ведут двойную игру при выстраивании отношений с Россией и Китаем, что является большой ошибкой. По словам главы венгерского МИД, крупные страны Евросоюза критикуют Венгрию за заключение сделок с КНР и Россией, а сами в свою очередь делают то же самое. Сийярто считает, что между партнерами ЕС не должно быть таких двойных моралей и двойных стандартов.

Также глава министерства иностранных дел Венгрии надеется, что в отношениях с Германией у Венгрии начнется новый этап, чтобы страны уважительно относились друг к другу. Петер Сийярто также отметил, что Германия часто обвиняла и осуждала власти Венгрии, распространяя ложные данные, что лишь ухудшало и без того непростые отношения между государствами, передает издание Dei Welt.