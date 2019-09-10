Беглов призвал членов правительства Петербурга не снижать темпы работы

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который уверено лидирует на выборах градоначальника, призвал местных чиновников не снижать темпы работы и выполнять принятые на себя обязательства.

Напомним, по данным горизбиркома Северной столицы, Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат Михаил Амосов от «Гражданской платформы» смог набрать 16,01%, а Надежда Тихонова от «Справедливой России» заручилась поддержкой 16,84% проголосовавших.

«Жители нашего города нам доверили, поэтому надо, не раскачиваясь, выполнять те обязательства и нашу программу, которую мы с вами разработали», — заявил Беглов на заседании правительства Петербурга.

В связи с этим врио попросил каждого члена правительства проработать свои направления, не снижая темпы работы.