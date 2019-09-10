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12:45   10 Сентября 2019
Россия

Эксперты ЭИСИ считают, что «Умное голосование» Навального провалилось

Эксперты ЭИСИ считают, что «Умное голосование» Навального провалилось

Участники круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?» в Экспертном институте социальных исследований раскритиковали проект «Умное голосование» блогера Алексея Навального, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Эксперты заметили, что технология не смогла продемонстрировать ту эффективность, о которой трубили сторонники блогера. Вместе с тем, аналитики предложили «оппозиции» модернизировать систему и проанализировать допущенные ошибки. Один из участников добавил, что либералам стоит разобраться со внутренними проблемами и конфликтами, которые разбушевались в преддверии выборов.

Напомним, что против «Умного голосования» выступил ряд соратников основателя так называемого ФБК. Среди них глава «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который заявил о недолговечности и неэффективности проекта.

К тому же, оппозиционные партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» не раз высказывались о негативном отношении к проекту. Они отмечали, что лидерство на разноуровневых избирательных мероприятиях 8 сентября обусловлено именно их работой и поддержкой избирателей, а «Умное голосование» здесь не сыграло никакой роли.

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Автор: Анна Манц
#навальный #эиси #умное голосование

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