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12:34   10 Сентября 2019
Россия

«Оппозиционная» повестка не ассоциируется у россиян с благополучием, считает политолог

«Оппозиционная» повестка не ассоциируется у россиян с благополучием, считает политолог

Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев в комментарии «Слову и Делу» напомнил, что избирательная кампания — длительный процесс, который включает не только день выборов. По его словам, были силы, пытавшиеся расшатать и дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

«Люди понимают, что «оппозиционная стихия» не создает новых ценностей и благополучие в каждой семье, а итоги голосования на выборах глав 16 регионов это подтвердили», — считает политолог.

Станислав Еремеев не исключил, что и на будущих выборах организуют незаконные митинги, поэтому власти необходимо готовиться уже сейчас, ведь выборы — это борьба мнений, людей, жизненных позиций. Ситуация требует внимательного отслеживания, подготовки, работы. 

«Люди, выбирая человека, хотят, чтобы за ним стояла их жизненная позиция», — резюмировал политолог.

 

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #выборы #общество

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