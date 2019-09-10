Россияне поняли, что популистские заявления «оппозиции» не принесут никакой пользы стране

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что думающие россияне не стали поддерживать сомнительные идеи «оппозиции», поскольку осознают, что популистские заявления либералов никакой пользы стране не принесут. Ни провокации, ни беспорядки не помогли Навальному завоевать поддержку народа, пишет iReactor.

Избиратели продемонстрировали, что им надоели попытки расшатать ситуацию в стране. Алексею Навальному и его «Умному голосованию» не помогла даже консолидация с КПРФ. При этом Федоров отметил, что у коммунистов и «навальнистов» один организационный центр.

«Тот же Навальный объявил о том, что поддерживает КПРФ, которые позиционируют себя партией социального направления. Очевидно, что речь идет не о либералах», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что консолидация идет «на основе организационной пятой колонны». Действуют они по простой схеме: «идем врозь, бьем вместе».

Но люди и в этом разобрались, считает депутат. Это привело к улучшению качества выборов. При этом от проекта «Умное голосование» открестились представители либерально настроенной общественности и даже беглый олигарх Михаил Ходорковский, который известен своими связями с Навальным.