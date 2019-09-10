Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

 Задержка старта «мусорной реформы» в регионах нарушает российское законодательство.

Задержка старта «мусорной реформы» в регионах нарушает российское законодательство.
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Пазл Петербурга сложился с Бегловым

 Задержка старта «мусорной реформы» в регионах нарушает российское законодательство.

Задержка старта «мусорной реформы» в регионах нарушает российское законодательство.
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

Глава МИД Турции высказался против начала «пустых» переговоров по Кипру

 Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ

Венгрия заявила о двойных стандартах Германии при выстраивании отношений с РФ
12:31   10 Сентября 2019
Россия

Россияне поняли, что популистские заявления «оппозиции» не принесут никакой пользы стране

Россияне поняли, что популистские заявления «оппозиции» не принесут никакой пользы стране

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что думающие россияне не стали поддерживать сомнительные идеи «оппозиции», поскольку осознают, что популистские заявления либералов никакой пользы стране не принесут. Ни провокации, ни беспорядки не помогли Навальному завоевать поддержку народа, пишет iReactor.

Избиратели продемонстрировали, что им надоели попытки расшатать ситуацию в стране. Алексею Навальному и его «Умному голосованию» не помогла даже консолидация с КПРФ. При этом Федоров отметил, что у коммунистов и «навальнистов» один организационный центр.

«Тот же Навальный объявил о том, что поддерживает КПРФ, которые позиционируют себя партией социального направления. Очевидно, что речь идет не о либералах», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что консолидация идет «на основе организационной пятой колонны». Действуют они по простой схеме: «идем врозь, бьем вместе».

Но люди и в этом разобрались, считает депутат. Это привело к улучшению качества выборов. При этом от проекта «Умное голосование» открестились представители либерально настроенной общественности и даже беглый олигарх Михаил Ходорковский, который известен своими связями с Навальным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #политика #навальный #умное голосование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...