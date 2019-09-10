В ЗакСе Петербурга опровергли фейки Навального о «нарушениях» на выборах

В Заксобрании Санкт-Петербурга опровергли фейки блогера Алексея Навального о «нарушениях» на выборах. По словам депутата петербургского Законодательного собрания Юрия Бочкова, на его памяти это были самые честные и прозрачные выборы, если говорить о Пушкинском районе.

Бочков отмечает, что современные технологии не позволили делать вбросы и совершать нарушения. Он также прокомментировал один из показанных Навальным фейков, где человек якобы делает вброс в урну на одном из участков в Пушкинском районе. По словам Юрия Бочкова, жена этого мужчины была на костылях и не могла подойти близко к урне, поэтому мужчине пришлось помогать. Депутат заявил, что может гарантировать открытость и честность выборов в Пушкинском районе, передает Nation News.

По словам члена Российской ассоциации политических консультантов Игоря Сопова, сторонники блогера Алексея Навального плодят фейки и чинит препятствия для того, чтобы играть на опережение, понимая, что проигрывают и их ждет поражение. Сопов также подчеркнул, что так называемая оппозиция активно распространяла кадры с предыдущих выборов, чтобы создать шумиху вокруг себя и лишний раз раскачать лодку.

Ранее политолог Алексей Ломов заявил, что «лопата Беглова» оказалась эффективнее «Умного голосования», которое придумал блогер Навальный. Утром во вторник, 10 сентября, стало известно об обысках, которые проходят в офисах так называемого фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре.