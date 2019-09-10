Google и Facebook нагло проигнорировали призывы не вмешиваться в выборы в РФ

Согласованный митинг общественной платформы ГОЛ «Государство. Общество. Личность» прошел в Санкт-Петербурге. Организаторы и участники мероприятия выступили в поддержку институтов гражданского общества в России. Перед митингующими выступили Александр Малькевич, Виталий Милонов, Николай Стариков и Андрей Ургант.

Журналист, член общественной палаты Малькевич заявил, что закончилась непростая кампания, принесшая немалое количество фейков. Он рассказал о том, что в ситуационном центре общественной палаты России весь день отслеживали все вбросы в виде аудио, осуществляемые в социальных сетях с целью рассказать народу о том, как якобы неправильно, плохо в РФ проходят избирательные кампании.

«Причем все это делалось по понятным технологиям, когда видео пятилетней давности, трех летней давности из разных регионов переделывались, переобувались и нам это предъявлялись как что-то такое ужасное. Но были и более тревожные сигналы», — заметил член ОП.

Малькевич напомнил, что кампания этого года является репетицией того, что ждет всю страну в 2021 году, когда гражданам предстоит выбрать новый состав Государственной думы и Законодательное собрание Петербурга. По мнению журналиста, тогда станет ясно, что Разговоры об иностранном вмешательстве в выборы в РФ, к сожалению, не являются пустым звуком.

«Потому что Гугл и Фейсбук проигнорировали это просто вопиющая наглость, о которой надо говорить. Письма, обращения Роскомнадзора к ним о том, что необходимо соблюдать наше законодательство необходимо в день тишины 7-го числа, в день голосования 8-го не позволять себе никаких вмешательств, ни политической рекламы и все это было. Блокировали посты избирательных комиссий в Фейсбуке, размещали на Гугл политическую рекламу, иностранную и все это им сходит с рук, потому что наш Роскомнадзор может только обижать законопослушные СМИ, а бороться с реальными угрозами не может» — отметил Малькевич.

Гражданское общество совместно с профессионалами из Госдумы должно менять законодательство страны и сделать так, чтобы никто не мог повлиять на выборы в РФ ни в 2021,ни в 2024 году, добавил член ОП.