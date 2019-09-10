Гендиректора «Дождя» допросят следователи

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева во вторник, 10 сентября, сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Гендиректор «Дождя» приложила копию повестки за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Рустама Габдулина.

Рустам Габдулин возглавляет следственную группу по уголовному делу о несогласованных митингах, которые состоялись в Москве 27 июля. С середины июля в столице провели несколько незаконных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее Федеральное агентство новостей открыло классификатор СМИ, чтобы помочь российскому читателю выбрать надежный источник информации. Телеканал «Дождь» поставил в графу — антироссийские.