В Совфеде указали на ложь Навального при подведении итогов «Умного голосования» 

Блогер Алексей Навальный и поддерживающие его ресурсы вводят людей в заблуждение насчет влияния «Умного голосования» на выборы в Мосгордуму. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Экономикой сегодня».

«Здесь, конечно, задействуются одновременно лукавство, блеф и введение людей в заблуждение, подтасовываются факты. Простые цифры же доказывают, что «изобретение» Навального — профанация и пустышка, которую пытаются выдать за результативный инструмент», — сказал он.

Сенатор привел пример, на котором проще всего заметить провал проекта — это лидерство КПРФ. Навальнисты трубят о том, что победу коммунистам обеспечило именно «Умное голосование», тогда как в действительности объединение традиционно популярно, как «партия второго места». По сути, именно на это и была сделана ставка.

«Из 45 поддерживаемых им кандидатов 35 были от компартии. Но победили на выборах лишь 13 из них, то есть говорить о действенности избирательной технологии не приходится. Это был заранее предсказуемый результат, к которому Навальный лишь пытается «присоседиться», записывая его себе в заслугу», — объяснил собеседник.

Аналогичная ситуация и с «Яблоком». Представители партий уже отмечали, что они одержали победу за счет своих сил — «Умное голосование» здесь не при чем.

«Навальный лишь пытается присвоить победу, которая заслуженно досталась коммунистам и «яблочникам» – этим блогер просто пытается повысить собственные рейтинги, которые в последние месяцы стремительно падают», — заметил Джабаров.

Блогеру нужно показать хоть какие-то успехи, но их нет. Именно поэтому он создает их видимость, заодно делая себе рекламу. Технология стала не более чем пиаром, а «не инструментом, способным повлиять на выбор москвичей».