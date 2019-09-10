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11:49   10 Сентября 2019
Россия

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом шла речь на заседании в Смольном во вторник, 10 сентября.

По словам Беглова, в Петербурге обязательно нужно оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, на эту тему необходимо разработать поправки. Беглов подчеркнул, что они должны быть разработаны уже к вечеру вторника и представлены ему. 

Кроме того, Александр Беглов обсудил с правительством изменения в закон о городском бюджете на текущий и на два предстоящих года, сообщают «Невские новости». Осенняя корректировка бюджета Петербурга была Бегловым одобрена. Также на заседании рассматривалась тема недвижимости в Санкт-Петербурге. В частности, обсуждался вопрос строительства храма.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал правительству поручения для развития города, а также поручил благоустроить парк Малиновка, где все же решено не возводить храм, а построить его в другом месте.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #петербург #политика

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