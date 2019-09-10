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11:36   10 Сентября 2019
Россия

Беглов поручил заняться благоустройством парка Малиновка

Беглов поручил заняться благоустройством парка Малиновка

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании с правительством города, которое проходи в во вторник утром в Смольном, дал поручение приступить к благоустройству парка Малиновка в Красногвардейском района.

Как сообщает информационное агентство «Невские новости», в ходе совещания была утверждена новая площадка для строительства храма, который ранее планировалось возвести на территории парка. Новую церковь решено построить на углу улицы Передовиков и Российского путепровода.

По словам главы Красногвардейского района Евгения Разумишкина, в результате обсуждения вопроса о месте строительства нового храма, удалось договорится таким образом, что все остались довольны – и это очень здорово.

Беглов поручил заняться благоустройством парка Малиновка

Ранее настоятель храма Святой Равноапостольной мари Магдалины, протоиерей Петр Мухин назвал инициативу жителей района единственно верной.

Напомним: врио губернатора Петербурга Александр Беглов в августе встретился с жителями Красногвардейского района в парке Малиновка, выслушал их жалобы и предложения, после чего внес на рассмотрение Заксобрания города предложение включить парк в реестр зеленых насаждений общего пользования.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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