Правительство Петербурга утвердило другую площадку для храма вместо парка Малиновка

Церковь площадью 27 тысяч квадратных метров построят на пересечении Передовиков и Российского путепровода. Помимо собора возведут часовню, колокольню и воскресную школу. Петербургское правительство во вторник, 10 сентября, поддержало инициативу выделить участок на улице Передовиков под строительство церкви для Храма святых апостолов Петра и Павла участка на улице Передовиков.

Срок реализации проекта составляет 120 месяцев (десять лет). Александр Беглов отметил, что с приходом все согласовали и участок его устраивает. Он также поручил разработать план развития парка Малиновка, передает издание «Невские новости».