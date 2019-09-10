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Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

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11:34   10 Сентября 2019
Россия

Правительство Петербурга утвердило другую площадку для храма вместо парка Малиновка

Правительство Петербурга утвердило другую площадку для храма вместо парка Малиновка

Церковь площадью 27 тысяч квадратных метров построят на пересечении Передовиков и Российского путепровода. Помимо собора возведут часовню, колокольню и воскресную школу. Петербургское правительство во вторник, 10 сентября, поддержало инициативу выделить участок на улице Передовиков под строительство церкви для Храма святых апостолов Петра и Павла участка на улице Передовиков.

Срок реализации проекта составляет 120 месяцев (десять лет). Александр Беглов отметил, что с приходом все согласовали и участок его устраивает. Он также поручил разработать план развития парка Малиновка, передает издание «Невские новости».

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Автор: Олег Королев
#правительство #храм #беглов #парк

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