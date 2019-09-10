Петербургские наблюдатели рассказали о нарушениях на четырех избирательных участках

Наблюдатели рассказали о нарушениях на четырех избирательных участках Санкт-Петербурга. Речь идет об участках №№ 240, 241, 2249 и 2251. На ряде участков присутствовали наблюдатели «Невских новостей», которые заметили прямые нарушения, а также небольшие минусы в работе.

Так, на один из участков пришел мужчина, взял четыре бюллетеня и ушел. Он вернулся через некоторое время и бросил в урну, рассказав, что подробно почитал дома про каждого из кандидатов. На вопрос, зачем ему четыре бюллетеня, он ответил, что голосовали представители его семьи. Еще на одном участке возле урны лежал бюллетень со списком представителей фракции «Яблоко», который то исчезал, то появлялся вновь.

Также наблюдатели заметили на одном из участков пакет с бюллетенями, которые как будто кто-то уже обрабатывал, они были потрепанными, а кое-где отходил скотч. На двух участках кандидаты Ярослава Кострова мешали считать бюллетени и заставляли комиссию делать пересчет несколько раз. Также наблюдателям не давали сверять цифры с данными в журналах, не давая даже разобраться в ситуации.