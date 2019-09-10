Погнавшаяся за урной «оппозиция» чуть не помешала надомному голосованию в Петербурге

Стандартная процедура по доставке бюллетеней и урн для проведения голосования на дому в Санкт-Петербурге вызвала подозрения у группы наблюдателей в Купчино, решивших устроить «погоню» за машиной.

Информация о том, что с УИК 2147 во Фрунзенском районе якобы пытались увезти 300 бюллетеней была опубликована в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте». Ряд информационных онлайн-ресурсов пошли на поводу у провокаторов, по всей видимости, принадлежащих к оппозиционной тусовке, и распространили фейк. Они обнародовали сообщения о «погоне» неких наблюдателей за членами участковой комиссии, выезжавшими с урнами и бюллетенями на дом для того, чтобы предоставить жителям Северной столицы возможность проголосовать, не выходя из дома.

Так называемые «оппозиционеры» и ряд СМИ решили не учитывать тот факт, что в Санкт-Петербурге есть избиратели-надомники, которые попросту не могут добраться до своих участков по различным причинам, и поспешили выдать очередной фейк за факт. Команда небезызвестного блогера Алексея Навального и прозападные СМИ, работающие с ними в «связке», вновь попытались привлечь к себе внимание, утроив представление с «погоней», которой на самом деле и не было.

В единый день голосования, 8 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Член СПЧ при президенте РФ Александр Брод ранее подчеркнул, что около 70 тысяч местных жителей, находящихся в преклонном возрасте, заявили о желании проголосовать у себя дома.

Члены избиркомов осуществляют процедуру надомного голосования и привозят чистые бюллетени и урну к избирателям, которые голосуют без посещения УИК. Брод подчеркнул, что никакого нарушения во Фрунзенском районе не было. Члены избирательных комиссий осуществляли в полном соответствии с законодательством процедуру выездного голосования.