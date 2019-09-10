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12:06   10 Сентября 2019
Общество

Профессор ВШЭ отметил снижение популярности митингов среди москвичей

Профессор ВШЭ отметил снижение популярности митингов среди москвичей

Профессор НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Москвы Олег Матвейчев сомневается, что прошедшие выборы внесли коррективы в настрой «оппозиции» на митинги. 

«Это [у них] состояние души, это не значит, что есть какие-то причины у их действий. Я редко встречаю таких оппозиционеров, которые перестали быть оппозиционерами. Это не то, что кого-то отпустили, и все я перестал быть оппозиционером. Это состояние души», — думает профессор.

Требование отпустить всех задержанных летом участников и организаторов беспорядков «оппозиция» выбрала для ближайших анонсированных уличных мероприятий - 21 и 22 сентября. Эти митинги организаторы пытаются согласовать. Матвейчев не прогнозирует там провокаций. 

«Провокаций не будет, поскольку основная идеология, которая на таких митингах заявляется, как правило, не должна подтверждать, что это агрессивные люди, а наоборот изображать, что мы здесь все мирные, чистые и так далее. Поэтому будут стоять с разного рода цветочками и прочее», — объясняет Матвейчев.

По прогнозам политолога, на площадки придет где-то тысяча-две человек: общество уже устало от шествий и митингов.

Профессор ВШЭ отметил снижение популярности митингов среди москвичей

Митинги в Москве изначально собирались в поддержку кандидатов, которых на выборы не допустили мертвые души в подписях, злоупотребления служебным положением, проблемы со справками о заграничной недвижимости. Зачастую организаторы предпочитали их не согласовывать, устраивая беспорядки. Как минимум информационную поддержку им оказывали зарубежные СМИ и консульства. 

«Мы с вами видели массовые беспорядки, попытки организовать провокации и в нашем городе [Петербурге], и в Москве. Конечно, все это не вызывает у нас не только поддержки, но и симпатии. Ведь выборы должны быть институтом, который укрепляет государство. Между тем, многие общественные и политические силы пытаются сделать из выборов инструмент ослабления государства, с чем мы категорически согласиться не можем», - на митинге в поддержу институтов гражданского общества, как передает ФАН,  выступил писатель Николай Стариков. 

Профессор ВШЭ отметил снижение популярности митингов среди москвичей

«Мы должны забыть о наших страхах, забыть о том, что от нашего решения ничего не зависит, забыть о том, что мы не имеем к этому отношения. Мы имеем к этому непосредственное отношение. А самое страшное, я повторюсь, это равнодушие», — призвал приходить не на улицу, а на выборы Андрей Ургант.

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#москва #россия #политика #общество #матвейчев #митинги

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