Профессор ВШЭ отметил снижение популярности митингов среди москвичей

Профессор НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Москвы Олег Матвейчев сомневается, что прошедшие выборы внесли коррективы в настрой «оппозиции» на митинги.

«Это [у них] состояние души, это не значит, что есть какие-то причины у их действий. Я редко встречаю таких оппозиционеров, которые перестали быть оппозиционерами. Это не то, что кого-то отпустили, и все я перестал быть оппозиционером. Это состояние души», — думает профессор.

Требование отпустить всех задержанных летом участников и организаторов беспорядков «оппозиция» выбрала для ближайших анонсированных уличных мероприятий - 21 и 22 сентября. Эти митинги организаторы пытаются согласовать. Матвейчев не прогнозирует там провокаций.

«Провокаций не будет, поскольку основная идеология, которая на таких митингах заявляется, как правило, не должна подтверждать, что это агрессивные люди, а наоборот изображать, что мы здесь все мирные, чистые и так далее. Поэтому будут стоять с разного рода цветочками и прочее», — объясняет Матвейчев.

По прогнозам политолога, на площадки придет где-то тысяча-две человек: общество уже устало от шествий и митингов.

Митинги в Москве изначально собирались в поддержку кандидатов, которых на выборы не допустили мертвые души в подписях, злоупотребления служебным положением, проблемы со справками о заграничной недвижимости. Зачастую организаторы предпочитали их не согласовывать, устраивая беспорядки. Как минимум информационную поддержку им оказывали зарубежные СМИ и консульства.

«Мы с вами видели массовые беспорядки, попытки организовать провокации и в нашем городе [Петербурге], и в Москве. Конечно, все это не вызывает у нас не только поддержки, но и симпатии. Ведь выборы должны быть институтом, который укрепляет государство. Между тем, многие общественные и политические силы пытаются сделать из выборов инструмент ослабления государства, с чем мы категорически согласиться не можем», - на митинге в поддержу институтов гражданского общества, как передает ФАН, выступил писатель Николай Стариков.