Следователи обыскивают штабы ФБК в Перми, Самаре и Уфе

Пермский, самарский и уфимский штабы так называемого ФБК блогера Алексея Навального подверглись обыскам во вторник, 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В штабе ФБК в Перми утром начался обыск. Также обыски проводятся в штабах ФБК в Уфе и Самаре», — сказал собеседник.

Кроме этого, аналогичная процедура проходит в квартире одного из сотрудников — Юрия Боброва.

На минувших выходных правоохранители также обыскали штабы в Санкт-Петербурге и Москве. Как отмечал адвокат Владимир Воронин, мероприятия проходили в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, которые произошли в столице 27 июля.

Помимо этого, на прошлой неделе прошли обыски по уголовному делу об отмывании денежных средств, которое инициировал Следственный комитет в начале августа. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 года сотрудники фонда «отмыли» крупную денежную сумму, полученную незаконным путем.

Напомним, что с конца июля в столице прошел ряд незаконных митингов. В общей сложности, полиция задержала порядка 1,7 тысяч провокаторов. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Организаторами несанкционированных акций выступили сподвижники Навального, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.

Больше всего в «тусовке» выделилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. В ее честь организовали «фабрику» по рисовке подписей, а среди «поддержавших» экс-кандидатку оказались несуществующие москвичи и даже мертвецы. Общий процент брака в ее подписных листах составил почти 15 процентов.