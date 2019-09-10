Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудит с членами правительства внесение изменения в городской закон о бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также проектирование и строительство новых объектов недвижимости в городе.

В частности, как сообщает во вторник утром издание «Невские Новости», изменения в законе о бюджете коснутся дополнительных доходов городского бюджета, образовавшихся в числе прочего благодаря увеличению межбюджетных трансферов из федерального бюджета. Размер дополнительных доходов бюджета, как отмечается, составляет 37,5 миллиарда рублей.

Также сообщается, что петербургское правительство собирается привлечь 240 миллионов рублей на расселение аварийных домов. По состоянию на начало 2019 года в Северной столице были не расселены пять жилых домов, признанных аварийными, в которых проживали 239 человек, ожидающих очереди на новую жилплощадь.