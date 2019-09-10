Беглов дал поручения правительству для развития Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручения правительству для развития города. Об этом шла речь на заседании в Смольном во вторник, 10 сентября.

Беглов поблагодарил за работу членов своей команды и заявил, что впереди ждет большая работа по развитию Санкт-Петербурга и воплощению своей программы в жизнь. Также Александр Беглов подчеркнул, что необходимо учитывать предложения из программ других кандидатов, чтобы развивать город. Вице-губернаторы получили соответствующие поручения от врио губернатора, сообщают «Невские новости».

По словам Александра Беглова, жители Петербурга доверились его команде, поэтому нужно приступать к работе как можно скорее, не тратя время на раскачку. Кроме того, он попросил усилить контроль за важными городскими вопросами, такими как подготовка к зимнему периоду, благоустройство Санкт-Петербурга и тарифы.

Ранее стало известно о том, что Александр Беглов сохранил первое место в медиарейтинге губернаторов Северо-Западного Федерального округа.