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11:10   10 Сентября 2019
Россия

Беглов дал поручения правительству для развития Петербурга

Беглов дал поручения правительству для развития Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручения правительству для развития города. Об этом шла речь на заседании в Смольном во вторник, 10 сентября. 

Беглов поблагодарил за работу членов своей команды и заявил, что впереди ждет большая работа по развитию Санкт-Петербурга и воплощению своей программы в жизнь. Также Александр Беглов подчеркнул, что необходимо учитывать предложения из программ других кандидатов, чтобы развивать город. Вице-губернаторы получили соответствующие поручения от врио губернатора, сообщают «Невские новости»

По словам Александра Беглова, жители Петербурга доверились его команде, поэтому нужно приступать к работе как можно скорее, не тратя время на раскачку. Кроме того, он попросил усилить контроль за важными городскими вопросами, такими как подготовка к зимнему периоду, благоустройство Санкт-Петербурга и тарифы.

Ранее стало известно о том, что Александр Беглов сохранил первое место в медиарейтинге губернаторов Северо-Западного Федерального округа.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #петербург #беглов

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