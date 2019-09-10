Беглов сохранил лидерство в медиарейтинге губернаторов Северо-Западного ФО

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, побеждающий на выборах губернатора, возглавил медиарейтинг губернаторов в Северно-Западном федеральном округе по результатам августа, сообщила исследовательская компания «Медиалогия».

Количество упоминаний петербургского градоначальника в СМИ и на других медиа-ресурсах почти достигло 16,5 тысяч. На втором месте расположился глава Мурманской области Андрей Чибис, а тройку закрыл губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

К тому же, Беглов остался в первой тройке общероссийского медиарейтинга. Врио губернатора взял «серебро», уступив мэру Москвы Сергею Собянину. Третье место занял глава Челябинской области Алексей Текслер.

Рейтинг «Медиалогии» составлен на базе свыше 51 тысячи источников, в числе которых печатные и сетевые СМИ, радио и телевидение. При расчете учитывается ряд параметров при упоминании.

8 сентября в Петербурге состоялись губернаторские выборы. Согласно последним данным горизбиркома, после обработки всех протоколов Беглов набрал 64,45 процента голосов. На втором месте расположилась Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 16,84 процента поддержки, а на третьем — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с показателем 16,01 процента.