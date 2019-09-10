Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску, об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны. Визит состоится в среду, 11 сентября.

Сообщается, что Николай Попеску прилетит в российскую столицу для восстановления отношений, которые были приостановлены, когда молдавским кабмином руководил Павел Филип.

Николай Попеску встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с депутатами Госдумы. В рамках посещения России Попеску планирует предложить Лаврову конкретные предложения по установлению двусторонних отношений с Молдавией и восстановлению сотрудничества в торговле. Также главы МИД обменяются мнениями на тему взаимодействия России и Молдавии и международной повестки.

Запрет молдавским чиновникам посещать Россию поступил от главы правительства страны в марте 2017 года. На протяжении более двух лет министерства иностранных дел не контактировали, а отношения с РФ поддерживал лишь молдавский лидер Игорь Додон и его сторонники.