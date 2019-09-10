Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гендиректора «Дождя» допросят следователи

Гендиректора «Дождя» допросят следователи

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
Гендиректора «Дождя» допросят следователи

Гендиректора «Дождя» допросят следователи

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса

Беглов дал правительству поручение по разработке поддержки малого и среднего бизнеса
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
10:37   10 Сентября 2019
Россия

Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску, об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны. Визит состоится в среду, 11 сентября. 

Сообщается, что Николай Попеску прилетит в российскую столицу для восстановления отношений, которые были приостановлены, когда молдавским кабмином руководил Павел Филип.

Николай Попеску встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с депутатами Госдумы. В рамках посещения России Попеску планирует предложить Лаврову конкретные предложения по установлению двусторонних отношений с Молдавией и восстановлению сотрудничества в торговле. Также главы МИД обменяются мнениями на тему взаимодействия России и Молдавии и международной повестки. 

Запрет молдавским чиновникам посещать Россию поступил от главы правительства страны в марте 2017 года. На протяжении более двух лет министерства иностранных дел не контактировали, а отношения с РФ поддерживал лишь молдавский лидер Игорь Додон и его сторонники.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #молдавия #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...