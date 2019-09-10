ЯМЭФ-2020 будет посвящен национальным проектам

Национальные проекты займут большую часть повестки Ялтинского международного экономического форума будущего года, рассказал сопредседатель оргкомитета события Андрей Назаров 10 сентября в комментарии РИА Новости.

Напомним, что Назарова назначили врио вице-премьера республики Башкортостан. Однако, по его словам, это не помешает работе в организации ЯМЭФ. В подготовке шестого по счету форума также будет участвовать крымский глава Сергей Аксенов. Оргкомитет же возглавит заместитель председателя Кабинета министров Дмитрий Козак, добавил собеседник.

В прошлом году Башкортостан был почетным гостем форума, напомнил сопредседатель. В этот раз республика намерена расширить свое присутствие. Так, в делегацию войдут представители ведомств и предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с крымским полуостровом.

«Мы продолжаем строительство моста «Башкортостан — Крым», — заключил Назаров.

Ялтинский международный экономический форум ежегодно проходит в черноморской республике. В этом году его посетили более четырех с половиной тысяч представителей порядка 100 стран. ЯМЭФ-2020 состоится 23–25 апреля.