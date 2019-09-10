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10:18   10 Сентября 2019
Россия

Российским таксистам хотят усложнить прием на работу

Российским таксистам хотят усложнить прием на работу

Российским таксистам хотят усложнить прием на работу, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо руководителей крупнейших агрегаторов, которое они направили президенту РФ Владимиру Путину. Руководство служб такси хотят при приеме на работу проверять водителей на наличие судимостей.

Сообщается, что такие нововведения позволят повысить уровень безопасности. В частности, в письме предлагается ввести проверку учета в специальных диспансерах, водительских прав, а также прочих выписок из государственных списков. При этом отмечается, что принцип защиты персональных данных будет учтен и информация никуда не просочится. Привлечь к сотрудничеству планируют ГИБДД и полицию. 

В будущем благодаря такому нововведению возможно создание единого реестра водителей, которые имеют допуск к службе в такси. При этом инициаторы письма говорят, что выступали с такой инициативой в Госдуме, но изменений в законе о такси так и не последовало. 

Отмечается, что таксисты из других стран в России могут остаться без работы, а также появляется возможность риска утечки персональных данных о тех, у кого все же есть нарушения.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #таксисты

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