Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

 Российским таксистам хотят усложнить прием на работу

Российским таксистам хотят усложнить прием на работу
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

Москву посетит новый глава МИД Молдавии Николай Попеску

 Российским таксистам хотят усложнить прием на работу

Российским таксистам хотят усложнить прием на работу
Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
10:23   10 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 10 сентября, заявил его адвокат Игорь Головань.

Он возмутился, что ведомство не учитывает расписание пленарных заседаний Верховной Рады. По заверениям Голованя, он во вторник принес письменные показания подзащитного, однако не уточнил по какому именно делу.

«Они должны понимать, что работа в парламенте — это уважительная причина неявки на допрос», — уверен адвокат.

Стоит отметить, что это уже четвертый пропуск допроса. До этого Порошенко не явился также из-за работы в Раде и из-за несвоевременно врученной повестки. Бывший глава уже успел дать показания по делам о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой».

Напомним, что в отношении политика завели уже 13 уголовных дел. В частности, они касаются государственной измены, захвата власти и узурпации судебной власти. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #допрос #гбр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...