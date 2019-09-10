Порошенко вновь пропустит допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 10 сентября, заявил его адвокат Игорь Головань.

Он возмутился, что ведомство не учитывает расписание пленарных заседаний Верховной Рады. По заверениям Голованя, он во вторник принес письменные показания подзащитного, однако не уточнил по какому именно делу.

«Они должны понимать, что работа в парламенте — это уважительная причина неявки на допрос», — уверен адвокат.

Стоит отметить, что это уже четвертый пропуск допроса. До этого Порошенко не явился также из-за работы в Раде и из-за несвоевременно врученной повестки. Бывший глава уже успел дать показания по делам о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой».

Напомним, что в отношении политика завели уже 13 уголовных дел. В частности, они касаются государственной измены, захвата власти и узурпации судебной власти. Сам же Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны.