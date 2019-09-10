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Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

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10:25   10 Сентября 2019
ЧП

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Пациент больницы в немецком городе Дюссельдорфе погиб в результате пожара, который вспыхнул в его палате в понедельник вечером.

Погибшему мужчине было 77 лет. Об этом во вторник сообщает местное издание Welt., отмечая, что также при пожаре пострадали 72 человека, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

Причины, по которым в одной из палат на втором этаже медучреждения вспыхнул пожар, к настоящему моменту не называются. Обстоятельства инцидента расследуются сотрудниками правоохранительных органов.

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Автор: Александр Люблинский
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