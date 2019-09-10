Пазл Петербурга сложился с Бегловым

Александр Беглов пока остается в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга, хотя его победа на прошедших 8 сентября выборах после обработки 100% бюллетеней, убедительна. Дело в том, что по уставу Санкт-Петербурга официальное вступление в должность губернатора происходит на седьмой день со дня официального опубликования результатов выборов главы города.

Дату публикации в Горизбиркоме Северной столицы назвать пока не могут.

«Много факторов, в том числе получение всех документов от ТИК, рассмотрение каждой жалобы, проведение заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на котором принимается протокол итогового голосования, а потом и решение о результатах выборов», — рассказывает о процедуре замначальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

Ранее в ЦИК и Горизбиркоме заявляли, что выборы губернатора прошли при минимальном числе жалоб (в основном поступали обращения технического характера), в отличие от выборов мундепов, проходивших в тот же день. Поэтому глава ЦИК Элла Памфилова призвала разобрать каждое обращение и не спешить с публикацией официальных итогов голосования.

Объединяющая фигура

Победа Александра Беглова - весьма убедительна: за действующего градоначальника проголосовали 64,45% избирателей. Правда, как уточнили в Горизбиркоме, пока не обработаны результаты голосования на цифровых участках. Таким способом воспользовались 402 жителя Петербурга.

Один из них - депутат Госдумы Сергей Боярский. Он проголосовал в Москве. Не скрывает, что свой голос отдал за Беглова.

«Я изначально считал Александра Дмитриевича лидером гонки, несмотря на то, что другие кандидаты имели определенный политический потенциал, — сказал Боярский «Политике Сегодня». — Беглов моментально включился в работу после назначения. Сумел мобилизовать всех на качественную и оперативную работу. Я был удивлен, как он все успевает. Осуществлять оперативное руководство и заниматься стратегическими моментами. В то же время он погружался в частности, делал объезды. В ручном режиме подталкивал нерадивых подрядчиков и не самых расторопных чиновников к заверешению строительства важных инфраструктурных объектов. Это все такой пазл, который складывается в общую картину со временем и за 10 месяцев он сложился».

По мнению депутата Госдумы, петербуржцы прочувствовали искренность, энергию Беглова и его стремление работать на благо. А Боярский отметил еще и благородство градоначальника.

«Он — человек благородный. Готов рассматривать идеи, тезисы соперников. Лишний раз доказывает, что он занимает позицию не политическую, а объединяющую и хозяйственную. Губернатор для всех петербуржцев, независимо от их политических предпочтений. Человек, который любит и болеет за город и готов посвятить ему себя всецело. Это видно», — резюмировал депутат.

Решение множества болевых точек

Говорить о том, что за десять месяцев в должности врио у Беглова что-то не получилось не совсем корректно. Так считает политолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба Евгений Антонов, комментируя негатив в адрес градоначальника в определенном сегменте интернета.

«Беглов занял пост врио относительно не так давно и какой багаж достался, такой достался. Говорить о том, что что-то не получилось, недостаточно корректно. А получилось достаточно много. Да, приходилось в оперативном режиме решать множество управленческих задач. Но то, что получилось решить множество болевых точек в городе — это факт», — говорит Антонов.

Например, Беглов сумел сдержать рост коммунальных тарифов летом, ввел бесплатный проезд в электричках для пенсионеров.

«Отсрочка реального пуска станций метро на юге города для устранения ряда технических моментов, влияющих на безопасность пассажиров, это небольшая ремарка, — продолжает Антонов. — Ее можно снять на то, что сроки, с которыми пришлось столкнуться команде Беглова, были сжатые. Но метро готово. Люди ждали эти станции, как и ряд дорожных развязок. Я помню, как с большим воодушевлением весь интернет воспринял открытие Богатырского проспекта в Приморском районе».

Беглов отложил открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса ради безопасности пассажиров, станции были не совсем готовы к внештатным ситуациям. Как показали итоги выборов, избиратели Купчино оценили непопулистский поступок градоначальника. Поддержка Беглова на участках в Купчино не коррелирует с близостью к пока еще работающим в тестовом режиме станциям.

Меньше говорит - больше делает

Политический образ Александра Беглова сложился из того, что он, прежде всего, занимается хозяйственной деятельностью, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Александр Дмитриевич меньше говорит о политических проблемах, меньше позиционируется, как красивый спикер и оратор. Меньше выступает с какими-то пространными речами и большими заявлениями. Его политический образ — человека, который радеет о жизни города и горожан. Отсюда все и начинается», — сказал Солонников «Политике Сегодня».

Впрочем, говорить о том, что Беглов только хозяйственник не совсем верно, уточняет эксперт. С самого момента назначения на должность врио он активно включился в формирование бюджета на 2019 год. Так, после внесенных поправок, были выделены дополнительные средства на развитие образования, оснащение оборудованием детских больниц и медицинских центов, а также около одного миллиарда рублей направили на реализацию проектов по благоустройству города, по сохранению объектов культурного населения и развитию туризма.

«Сейчас он объявил об активном формировании бюджета 2020–22 годов. Он комплексно подходит к формированию будущей жизни города. И с точки зрения хозяйственника, и с точки зрения конструирования финансово-экономической политики», — заключил Солонников.

Помимо Александра Беглова на пост губернатора Петербурга претендовали Михаил Амосов, поддержанный «Гражданской платформой» и Надежда Тихонова, выдвинутая от партии «Справедливая Россия». По итогам голосования Амосов получил 16,01% голосов, Тихонова - 16,84%.

Явка на выборах превысила 30%.