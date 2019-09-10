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9:55   10 Сентября 2019
Россия

Общественная платформа ГОЛ провела митинг в Петербурге

Общественная платформа ГОЛ провела митинг в Петербурге

Общественная платформа «Государство. Общество. Личность» провела митинг в Петербурге. Активисты поучаствовали в согласованном мероприятии на площади Ленина.

В митинге поучаствовали Андрей Ургант, Николай Стариков, Виталий Милонов и Александр Малькевич, сообщает ФАН. По словам организаторов, приоритетом развития страны является сильное и справедливое гражданское общество. Выборы должны укреплять государство, но многие политические и общественные силы хотят сделать из них инструмент по ослаблению государства, уверен общественник Николай Стариков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что сейчас в Петербурге необходимо сформулировать те пожелания, которые губернатор должен выполнять за пять лет. Представитель ГД заявил, что петербуржцы с удовольствием поддержали того, кто не побоялся говорить о важном и остром, а не пользовался политическими штампами. Милонов выразил надежду, что будущее города теперь принадлежит тем, кто готов вместе с руководством активно решать важнейшие для Петербурга вопросы. 

Член общественной палаты и журналист Александр Малькевич предупредил, что все провокации и фейки про прошедшую избирательную кампанию, могут стать лишь репетицией перед выборами в 2021 году. Все участники митинга ГОЛ заявили, что «оппозиция», действия которой проплачиваются Западом, хочет дестабилизировать ситуацию в России и спровоцировать жителей на конфликты и разделение на несколько лагерей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #петербург #политика

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