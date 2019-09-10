Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Филиппин, об этом сообщает Геологическая американская служба, техника которой зафиксировала изменения.

Землетрясение случилось около половины девятого утра по московскому времени неподалеку от острова Минданао. Очаг находился на глубине в 55 километров, эпицентр находился в 20-25 километрах на юго-восток от поселка Бобон. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Сообщается, что вероятность экономического ущерба и жертв низкая.