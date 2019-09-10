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 Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы
Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

Более 70 людей пострадали и один погиб при пожаре в больнице в Дюссельдорфе

 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
9:25   10 Сентября 2019
Весь мир

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Филиппин, об этом сообщает Геологическая американская служба, техника которой зафиксировала изменения.

Землетрясение случилось около половины девятого утра по московскому времени неподалеку от острова Минданао. Очаг находился на глубине в 55 километров, эпицентр находился в 20-25 километрах на юго-восток от поселка Бобон. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Сообщается, что вероятность экономического ущерба и жертв низкая.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #весь мир #землетрясение

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