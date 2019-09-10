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 Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
9:57   10 Сентября 2019
Весь мир

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает длительный срок в американской тюрьме, прибыли в США, что бы навестить его.

Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС, приводя слова Аллы Бут – супруги Виктора.

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк еще вчера», - заявила она журналистам, отметив, что надеется вскоре повидаться с мужем.

При этом Алла Бут разместила на своей странице в социальной сети Facebook сообщение, в котором горячо поблагодарила всех, кто оказывал поддержку их семье и помогал в организации встречи с мужем и отцом.

«Всем, благодаря чьей помощи наша мечта осуществилась. Мы с дочерью наконец-то прилетели в США... Огромное вам спасибо!», - написала Алла.

Ранее российское издание «Известия» сообщило, что 8 сентября семья россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибудут в Штаты для встречи с ним.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #общество #весь мир #семья #виктор бут

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