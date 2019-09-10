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9:04   10 Сентября 2019
Россия

Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов Сахалинской области, сообщает региональный избирком после обработки ста процентов протоколов.

Лимаренко сохранил 56,15 процента голосов, таким образом победив на выборах губернатора Сахалина. Ранее эти данные уже назывались, но точные цифры объявлены после того, как сахалинский избирком утвердил итоги голосования на цифровых избирательных участковых избирательных участках Москвы, где россияне также голосовали на выборах губернатора Сахалинской области. Как передает РИА Новости, заявки подали более 70 жителей страны. 

Явка на выборах по Сахалинской области составила 37,37 процента. В среду сахалинский избирательный комитет примет решение об итоговом подсчете, когда получит протоколы со всех ТИК. 

Ранее областное правительство Сахалинской области сообщило, что временно исполняющий обязанности губернатора, победивший на досрочных выборах главы региона, Валерий Лимаренко официально займет новый пост в четверг, 12 сентября. Инаугурация состоится в сахалинском Доме правительства.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #сахалин #лимаренко

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